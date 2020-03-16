واسط تعلن فرض حظر على التجوال يبدأ غدا حتى اشعار اخر

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "أتساقا مع قرارات خلية الازمة المركزية وبناءً على توصية خلية ازمة واسط وخلال الاجتماع الموسع لملاكات المحافظات الامنية والصحية والادارية، تقرر فرض حظر جزئي للتجوال ومنع الدخول والخروج من المحافظة والتنقل بين الاقضية والنواحي أبتداءً من الساعة 5 فجر يوم غد الثلاثاء والى اشعار اخر"، مبينا أنه "يسمح للاجهزة والموظفين المكلفين بواجب من الحركة بشكل كامل كما الحالات الصحية الحرجة".واوضح البيان، أنه "يسمح للباعة المتجولين في التنقل في الوحدات الادارية كذلك باعة المشتقات النفطية كافة، كما يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات".

وشدد البيان أنه "يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري على كل صاحب مقهى او مطعم او كافية يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير" ، كما "يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع العائدين من الجمهورية الاسلامية وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية".



واشار البيان الى "تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة بإستثناء الصحية والامنية والخدمية التي يتوقف عليها حياة الناس اليومية ( الكهرباء الماء المجاري البلديات المشتقات النفطية) ونسبة الدوام حسب تقدير مدراء الدوائر"، موضحا أن "خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية تكون في حالة استنفار تام طوال الوقت".