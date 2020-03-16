واسط تعلن فرض حظر على التجوال يبدأ غدا حتى اشعار اخر

اعلنت محافظة واسط، الاثنين، عن فرض حظر على التجوال يبدأ يوم صباح غد حتى اشعار اخر ضمن اجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، فيما شددت على تنفيذ أمر إلقاء القبض "الفوري" بحق من يخالف تعليمات خلية الازمة.
واوضح البيان، أنه "يسمح للباعة المتجولين في التنقل في الوحدات الادارية كذلك باعة المشتقات النفطية كافة، كما يسمح بدخول المواد الغذائية والصحية للمحافظة ومن جميع المحافظات".
وشدد البيان أنه "يُنفذ أمر إلقاء القبض الفوري على كل صاحب مقهى او مطعم او كافية يخالف تعليمات خلية الازمة ويحال للقضاء حسب أعمام مجلس القضاء الاعلى الاخير" ، كما "يُنفذ الحجر المنزلي الاجباري لجميع العائدين من الجمهورية الاسلامية وبخلاف ذلك يتم حجز المخالف بأماكن الحجر الصحية".
واشار البيان الى "تعطيل الدوام لجميع دوائر الدولة بإستثناء الصحية والامنية والخدمية التي يتوقف عليها حياة الناس اليومية ( الكهرباء الماء المجاري البلديات المشتقات النفطية) ونسبة الدوام حسب تقدير مدراء الدوائر"، موضحا أن "خلية الازمة المركزية في المحافظة وخلايا الازمة في الوحدات الادارية تكون في حالة استنفار تام طوال الوقت".
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