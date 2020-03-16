الياسري يطمئن النجفيين ويتوعد 'المنتفعين'

وقال الياسري خلال "تفقده أسواق الجملة في حي القدس وعلوة المخضر" لمتابعة أسعار المواد الغذائية ولقائه بتجار الجملة، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المواد الغذائية في أسواق الجملة متوفرة بكميات كبيرة جيدة وليست هناك مشكلة في المواد".وأضاف، أن "ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال المتابعة الشديدة للأسواق من قبل مفارز الأمن الاقتصادي كون الاسعار معلومة ومعروفة لدينا، وهناك رصد لكل من يتلاعب بالأسعار فضلاً عن الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة والرادعة لكل من يتلاعب بالأسعار".

وقدم المحافظ، "شكره وتقديره لكل التجار الذين شعروا بالمسؤولية تجاه أبناء مدينتهم ولم يزيدوا الأسعار وخصوصا تجار النجف المخلصين من خلال إطلاقهم المبادرات لتوزيع سلة غذائية للعوائل (المعسرة)"، متابعاً أن "الواجب الأخلاقي والديني والقانوني تجاه الوطن والمواطن أن يكون التاجر عوناً لهم وسنداً".



وأشار الياسري، إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة يوم أمس كالعطلة وحظر التجوال وبعض القرارات الأخرى هي من أجل صحة المواطن النجفي والغاية منها التقليل الملامسة والاقتراب ما بين المواطنين"، ماضياً إلى القول إن "النجف وضعها الاقتصادي جيد جداً".