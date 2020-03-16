توعد محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية "الرادعة" بحق من يتلاعب بالأسعار، فيما طمأن أهالي المحافظة بأن المواد الغذائية متوفرة "بكميات كبيرة".
وأضاف، أن "ارتفاع الأسعار من بعض التجار والأسواق الجشعين والمنتفعين سيواجه بقوة القانون والقضاء وذلك من خلال المتابعة الشديدة للأسواق من قبل مفارز الأمن الاقتصادي كون الاسعار معلومة ومعروفة لدينا، وهناك رصد لكل من يتلاعب بالأسعار فضلاً عن الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة والرادعة لكل من يتلاعب بالأسعار".
وقدم المحافظ، "شكره وتقديره لكل التجار الذين شعروا بالمسؤولية تجاه أبناء مدينتهم ولم يزيدوا الأسعار وخصوصا تجار النجف المخلصين من خلال إطلاقهم المبادرات لتوزيع سلة غذائية للعوائل (المعسرة)"، متابعاً أن "الواجب الأخلاقي والديني والقانوني تجاه الوطن والمواطن أن يكون التاجر عوناً لهم وسنداً".
وأشار الياسري، إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة يوم أمس كالعطلة وحظر التجوال وبعض القرارات الأخرى هي من أجل صحة المواطن النجفي والغاية منها التقليل الملامسة والاقتراب ما بين المواطنين"، ماضياً إلى القول إن "النجف وضعها الاقتصادي جيد جداً".
كانت هذه تفاصيل خبر الياسري يطمئن النجفيين ويتوعد 'المنتفعين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.