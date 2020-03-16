دولة القانون: لن نوافق على تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء قبل التوافق عليه

أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عدم موافقته على صدور تكليف لأي مرشح لرئاسة الوزراء دون حصول التوافق عليه، مشيراً إلى استمرار الحوارات لاختيار مرشح "كفوء". وقال الائتلاف، إنه "رغم عدم التوصل لمرشح مستقل تجمع عليه القوى السياسية السبع، الا أننا لن نتخلى عن مسؤوليتنا في إدامة زخم الحوار مع اخواننا في الكتل لتقريب وجهات النظر للوصول إلى مرشح نعتقد فيه كفاءة وقدرة على النهوض بالمهمة، ونقف خلفه ومعه في مواجهة التحديات".



وأضاف الائتلاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نعلن عدم موافقتنا على صدور التكليف لأي مرشح قبل حصول توافق حوله".

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