أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل، الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 على مقياس ريختر في محافظة نينوى. وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية سجل، الاثنين، الموافق 16/3/2020 عند الساعة 10،14،11 بالتوقيت المحلي للمدينة حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى".



وأوضحت، أن "قوة الهزة بلغت(4،4) درجة على مقياس رختر، وشعر بها المواطنيون في المنطقة وإقليم كردستان شعوراً خفيفاً" مضيفة: "لم تردنا أنباء عن حصول أضرار تذكر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنواء الجوية: تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.