الأردن يغلق مطار العقبة حتى إشعار آخر

أعلنت إدارة مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة، جنوب الأردن، تعليق كل الرحلات الدولية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، عملا بالإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير عام شركة المطارات ناصر المجالي، إنه "من المقرر أن يستقبل المطار اليوم الاثنين 5 رحلات جوية قادمة من دول أوروبية لنقل ركاب مغادرين من العقبة إلى دولهم، حيث ستصل طائرات فارغة إلى المطار لهذه الغاية".

وأكد المجالي أن "كل الرحلات للمغادرين فقط، وأن المطار سيبقي على رحلتين لشركة الخطوط الملكية الأردنية التي ستواصل عملها بين العقبة وعمان، بالإضافة إلى الشحن الجوي".

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وشددت الحكومة الأردنية، "على ضرورة اتخاذ إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية لجميع القادمين إلى المملكة اعتبارا من اليوم".

كما أعلنت الحكومة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 إصابة في عموم البلاد.