خلافات غير بسيطة اخرت اعلان اسم المكلف الجديد وتوقعات بالحسم اليوم

كشف مصدر سياسي، ان خلافات "غير بسيطة" اخرت اعلان اسم المكلف الجديد لتشكيل الحكومة، فيما توقع بحسم الامور اليوم الاثنين.

وقال المصدر ان "خلافات غير بسيطة أخّرت الإعلان عن اسم المكلف الجديد على الرغم من تضييق الخيارات إلى ثلاثة أسماء، بعد ظهور اعتراضات على اسم المرشح للمنصب نعيم السهيل من قبل إحدى الكتل السياسية البارزة الممثلة للجنة السباعية"، مبينا ان "توضيحا من هيئة المساءلة والعدالة اشار إلى أن مرشحا آخر وهو رئيس جامعة حالي تم رفضه لوجود صلات بحزب البعث المنحل وهو ما يمنعه الدستور".

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واضاف أنّ "الأسماء الأخرى مثل مصطفى الكاظمي، وعلي الشكري لا تزال مطروحة في ظل وجود إصرار من قبل بعض مكونات اللجنة السباعية على تكليف شخصية من التكنوقراط كأن تكون رئيس جامعة"، مشيرا إلى أن "الممثلين في اللجنة أجروا اتصالات مع قادة كتلهم وقد تحسم الأمور اليوم الإثنين".

وكشف مصدر سياسي، امس الاحد، ان رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل برئاسة الوزراء، وجاء ذلك بعد موافقة مبدئية من الكتل الشيعية.