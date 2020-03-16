اعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالاسعار

افاد مصدر في الامن الوطني بمحافظة بابل ، الاثنين، باعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالاسعار.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن قوة امنية اعتقلت ، اليوم، تاجرين اثنين في علوة المخضر بمحافظة بابل لثبوت تلاعبهم بالاسعار.

ويسعى بعض تجار المواد العذائية الى رفع الاسعار مستغلين قرار حظر التجول الذي اتخذ كاجراء لمنع تفشي فيروس كورونا و"حالة الهلع" وسباق التسوق لدى الاهالي، رغم ان قرار الحظر لايشمل تسويق المواد الغذائية والصحية.





ويستثني قرار فرض حظر التجوال الاجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرّح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.