الاعلام الامني يصدر بيانا بشأن تفجير طوزخرماتو

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن تفجير طوزخرماتو. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة انفجرت في قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين". Advertisements واضافت ان "ذلك ادى الى إصابة سبعة مواطنين بينهم طفل". وافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن ستة اشخاص اصيبوا بانفجار دراجة في سوق شعبي بطوزخرماتو.



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