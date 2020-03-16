​اول وزير 'عراقي' يتبرع براتبه الشهري لدعم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وقال الوزير عبر حاسبه الرسمي على "فيسبوك"، إنه "اخواني الاعزاء يهون دون عراقنا ما نملك وما نستطيع فعله وما يتبادر الى اذهاننا في ساعات الصعاب الا اليسير لعل الله يوفقنا الى ما هو اكبر واشمل ، ويطيب لي ان اعلن عن مبادرة اولى هي ابسط ما استطيع تقديمه اليوم وليس غدا عبر التبرع بمرتبي واية امتيازات اخرى دعما لجهود فرقنا الطوعية، وملاكاتنا الصحية وابطالها الاماجد، عسى الله ان يجعل في ما اقدم عليه سببا لتعافي مريض او توفير ما يبعد عن اهلنا شبح الوباء".



واضاف "هنا اود ان تصل هذه المبادرة وتنال القبول من جميع الاخوة الوزراء والنواب وكل الذين يستطيعون المشاركة فيها، كما اود ان أعلن عن وضع جميع منشئات وزارة الشباب من قاعات جاهزة وغيرها تحت تصرف هذه الفرق الطبية ومتى ما تطلبت الحاجة لها، وان اكون بين شبابنا الغيور من المتطوعين حتى يأذن الله بفرجه القريب الذي يسر به شعبنا ويبعد عنهم كل بلاء انه نعم المولى ونعم المجيب".