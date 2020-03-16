الزراعة: لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية

اعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، انه لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية، فيما دعت الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الوزارة قولها انه "لا قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل"، مشيرة الى انه " لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية". ودعت الوزارة "الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية"، مجددة مطالبتها "للأجهزة الأمنية باستثناء نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات". Advertisements وطالبت الوزارة ايضا الفلاحين بـ"ضخ بيض المائدة والأسماك إلى الأسواق". وشهدت الاسواق العراقية خلال اليومين الماضيين توافد المواطنين اليها بهدف تخزين المواد الغذائية خشية من شحتها مع اعلان الحكومة بمنع التنقل بين المحافظات وفرض حظر للتجوال في بغداد وعدد من المحافظات كاجراءات وقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، فيما استثنت من ذلك نقل المواد الغذائية ومنها المحاصيل الزراعية.



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