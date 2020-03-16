اصابة ستة اشخاص بانفجار دراجة في سوق شعبي بطوزخرماتو

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ستة اشخاص اصيبوا بانفجار دراجة في سوق شعبي بطوزخرماتو.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان دراجة نارية مفخخة كانت موضوعة في راس السوق الكبير قرب محال لبيع الخضار بقضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين انفجرت صباح اليوم، ما ادى الى اصابة ستة اشخاص بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".