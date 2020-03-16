سامسونغ توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا لمكافحة كورونا

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن خدمة جديدة تتيح "التعقيم مجانا" لهواتفها الذكية ضمن 19 دولة.
وبحسب "سامسونغ" فإن تقنية التعقيم لا تعتمد على مواد كيميائية، وهي قابلة للتطبيق مع هواتف غالاكسي وساعات الشركة الذكية، بالإضافة إلى سماعاتها.
وتستغرق عملية تعقيم الهاتف 30 ثانية، وتقتل 99.9 في المئة من الجراثيم التي على الجهاز.
وتقول "سامسونغ" إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف.
ومن المقرر أن تتوسع "سامسونغ" في تقديم الخدمة لتشمل دولا أخرى غير تلك التي تتوفر فيها حاليا وهي الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.
ويأتي إعلان "سامسونغ" عن الخدمة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، والسعي لتجنب الإصابة بالالتزام بقواعد النظافة العامة ومنها تنظيف الأجهزة الذكية التي نتعامل معها باستمرار، وتظل بين أيدينا لساعات.
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