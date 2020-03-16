أبل تتخذ خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ"أبل"، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وكتب كوك عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير"، السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)". وأضاف: "ستغلق أبل مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".



وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك". وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

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