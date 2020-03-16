اقترح النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الاثنين، اعفاء اصحاب المهن الحرة من اجور الخدمات الحكومية المقدمة اليهم بسبب ظروف البلد الحالية.
وقال شمس الدين في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الجميع يعلم مدى الاضرار المادية التي تكبدها اصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والشركات بعد اغلاقها منعاً لتفشي فيروس "كورونا".
وبين ان الحكومة المركزية والاقليم يجب ان يعدان مشروعاً لاعفاء اصحاب المصالح الخاصة من الايجارات اذا كانت محلاتهم ضمن مباني عائدة للحكومة واجور الخدمات المقدمة اليهم والتي تحتسب بشكل مضاعف باعتبارها مباني تجارية كالماء والكهرباء والضرائب، مشيراً الى أن مجلس النواب يمكن ان يصوت على مثل هذا المشروع اذا ما ارسل اليه.
وأكد على ضرورة وقوف الحكومة الى جانب تلك الشريحة ومساندتهم لتعويض الخسائر الجسيمة التي سيتكبدوها خلال المرحلة المقبلة بعد اعلان حظر التجوال في بغداد وباقي المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب حظر التجول وكورونا.. مقترح باعفاء المهن الحرة من اجور الخدمات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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