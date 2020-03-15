وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، مساء الاحد، عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرتنفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف.
وأوضحت أن"النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:-
- ٧ حالات في بغداد / الرصافة
- حالتين في بغداد / الكرخ
-حالة واحدة في ميسان
- حالة واحدة في ديالى
- حالة واحدة في الديوانية
- مجموع الإصابات : ١٢٤
- مجموع حالات الشفاء: ٢٦
واكدت وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.
واهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.
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