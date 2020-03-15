وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، مساء الاحد، عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرتنفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف. وفي بيان صدر، مساء اليوم، عن وزارة الصحة والبيئة، اجملت فيه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق ١٥ آذار ٢٠٢٠"، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، جاء فيه "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".



وأوضحت أن"النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:- - ٧ حالات في بغداد / الرصافة - حالتين في بغداد / الكرخ -حالة واحدة في ميسان - حالة واحدة في ديالى Advertisements - حالة واحدة في الديوانية - حالتين في النجف - مجموع الإصابات : ١٢٤ - مجموع حالات الشفاء: ٢٦ -مجموع الوفيات: ٩ واكدت وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة. واهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

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