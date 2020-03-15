اتحاد الكرة يؤجل اجتماعه بشأن مصير الدوري الممتاز حتى اشعار آخر

وكان من المفترض ان يعقد الاتحاد اجتماعاً مع ممثلي الاندية، يوم غدٍ الاثنين في مقر الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، إن "تزامنا مع قرارات خلية الأزمة الحكومية وإعلانها حظر التجوال في العاصمة بغداد ابتداءا من مساء الثلاثاء ولمدة أسبوع وبالاتفاق مع ممثلي أندية الدوري الممتاز يعلن اتحاد الكرة العراقي عن تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا له يوم غد إلى إشعار اخر".



واضاف الاتحاد، "حمى الله بلادنا وشعبنا من كل سوء انه العظيم الرحيم".

تجدر لااشارة الى ان خلية الازمة قد اعلنت فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة 11 من مساء يوم الثلاثاء وحتى الـ24 من شهر اذار الجاري.

