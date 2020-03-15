اعلنت محافظة كربلاء، الاحد، عن اعتقال تجار رفعوا الاسعار، مشيرة الى عرضهم على القضاء. وقال علي الميالي نائب محافظ كربلاء، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاجهزة الامنية باشرت باعتقال مجموعة من ضعاف النفوس ممن رفعوا الاسعار على المواطنين، موضحة أن ذلك بتوجيه الحكومة المحلية في محافظة كربلاء.



واضاف الميالي، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم وعرضهم على القضاء من اجل اخذ جزائهم العادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كربلاء تعلن اعتقال تجار رفعوا الاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.