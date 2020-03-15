النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر على التجوال وتطالب باغلاق مطارها

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، إن "هناك أحد عشر إصابة في المحافظة واتخذنا عدة قرارات"، مؤكداً أنه "تقرر إعطاء عطلة رسمية من الثلاثاء إلى الثلاثاء القادم، مع فرض حظر على التجوال من الأربعاء إلى يوم الأربعاء القادم".

وأضاف أن "دوائر الصحة والأمن والدوائر الخدمية والصحفيين مستثنون من قرار الحظر"، موضحاً انه "تقرر عدم السماح بإقامة مجالس العزاء في الجوامع والحسينيات، وتبليغ الشرطة باتخاذ اللازم".وأشار الياسري، إلى انه "تقرر مفاتحة الحكومة الاتحادية بغلق مطار النجف فوراً وعدم السماح لأي شخص بالقدوم إلى المحافظة".

وأكد محافظ النجف، أنه "تم تبليغ الأمن الاقتصادي بمتابعة ارتفاع الأسعار".