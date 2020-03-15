الاسدي: كل ما ينقل عني حول أَي اسم لرئاسة الحكومة غير دقيق ‬

نفى رئيس كتلة "السند" النيابية أحمد الاسدي، الاحد، ما ينقل عنه حول أَي اسم مرشح لرئاسة الحكومة، فيما عرب عن امله بأن يحسم هذا الامر مساء اليوم.
وقال الاسدي في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إن مهمة اللجنة السباعية اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين روساء الجامعات والسياسيين المستقلين ولقادة الكتل اختيار احدهم.
وأضاف أن "كل ما ينقل عني حول اَي اسم معين غير دقيق، معربا عن امله بان يكون الحسم هذا المساء.
واعلن الاسدي، في وقت سابق اليوم الاحد، ان هذه الليلة سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء.
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