الاسدي: كل ما ينقل عني حول أَي اسم لرئاسة الحكومة غير دقيق ‬

‫وقال الاسدي في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، إن مهمة اللجنة السباعية اختيار عدد من الاسماء المستقلة بين روساء الجامعات والسياسيين المستقلين ولقادة الكتل اختيار احدهم.

وأضاف أن "كل ما ينقل عني حول اَي اسم معين غير دقيق، معربا عن امله بان يكون الحسم هذا المساء.



واعلن الاسدي، في وقت سابق اليوم الاحد، ان هذه الليلة سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء.