لبنان تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا

وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، حيث قال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم يختلفوا مطلقا عن المواجهة، مبينا أن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس الكورونا.

إلى ذلك، أفاد مراسلنا في لبنان بأن مجلس الدفاع الأعلى أوصى الحكومة بإعلان التعبئة العامة في لبنان لمواجهة انتشار كورونا وفق ما يمليه الدستور.