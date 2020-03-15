لبنان تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا

اعتر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأحد، أن بلاده في حالة طوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا الى أنه لن يتهاون مطلقا لتأمين الحماية اللازمة لأي مواطن ومقيم من الفيروس، مبينا أنه تم اتخاذ تدابير مشددة ستعلن قريبا لمكافحة الفايروس.
وصرح بأن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى، حيث قال: "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".
وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم يختلفوا مطلقا عن المواجهة، مبينا أن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس الكورونا.
وأوضح الرئيس عون أنه وفي الأسابيع الماضية لم يختلفوا مطلقا عن المواجهة، مبينا أن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس الكورونا.
إلى ذلك، أفاد مراسلنا في لبنان بأن مجلس الدفاع الأعلى أوصى الحكومة بإعلان التعبئة العامة في لبنان لمواجهة انتشار كورونا وفق ما يمليه الدستور.
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