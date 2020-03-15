الكعبي يحذر: استمرار الاستهانة بكورونا سندفع ثمنه غالياً

حذر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأحد، من استمرار "الاستهانة واللا مبالاة" في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، معتبراً أن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة الفايروس.
وحذر الكعبي من "الاستهانة واللا مبالاة في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا"، معتبراً أن "استمرار التهاون مع التوصيات الإرشادية وعدم الالتزام الحرفي فيها وأخص بالذكر هنا التجمعات السكانية والاختلاط والتنقل غير الطارئ والولائم وغيرها، سندفع ثمنه غالياً وسيوصلنا إلى كارثة صحية لا سامح".
وأشار الكعبي، إلى أن "دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة هذا الوباء"، داعياً العراقيين إلى أن "يكونوا جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية والصحية في إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية والحرص الدائم على الالتزام مع الإرشادات بعيداً عن الخوف والهلع، وكل ما من شأنه تحجيم الأزمة عن المجتمع".
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