بالجدول.. كمية الامطار التي سقطت في البلاد امس

اعلنت هيئة الانواء الجوية عن كمية الامطار التي سقطت ويم امس في مناطق متفرقة من البلاد. واظهر الجدول ادناه ان "اعلى منطقة شهدت تساقط امطار هي تكريت بكمية 18.8 ملم تلتها جمجمال بكمية 17.5 ملم ثم عقرة بكميو 16.2 ملم". فيما شهدت العاصمة بغداد تساقط كميات من الامطار بلغت 1.2 ملم. Advertisements وادناه جدولا بكميات الامطار الساقطة في مناطق متفرقة من البلاد امس:



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