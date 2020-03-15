السليمانية تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "الاصابة الجديدة تعود لرجل يبلغ من العمر 46 عاماً من اهالي السليمانية".
وبذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى 29 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.
وحظرت السلطات في السليمانية واربيل، التجوال منذ ليل الجمعة - السبت لمدة 48 ساعة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.
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