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السليمانية تسجل اصابة جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل اصابة جديدة بفيروس .

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "الاصابة الجديدة تعود لرجل يبلغ من العمر 46 عاماً من اهالي السليمانية".

 

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وبذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى 29 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

 

وحظرت السلطات في السليمانية واربيل، التجوال منذ ليل الجمعة - السبت لمدة 48 ساعة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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