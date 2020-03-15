أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من السابعة من صباح الغد للقيام بحملة تعفير في المحافظة، مقترحاً على الحكومة الاتحادية استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات.
وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه سيتم "فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الغد، للقيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل تام".
وقدم الخطابي مقترحاً للحكومة الاتحادية بـ"استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".
وقدم الخطابي مقترحاً للحكومة الاتحادية بـ"استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".
كانت هذه تفاصيل خبر فرض حظر على التجوال في كربلاء لثلاثة أيام بدءاً من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.