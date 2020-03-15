فرض حظر على التجوال في كربلاء لثلاثة أيام بدءاً من الغد

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إنه سيتم "فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الغد، للقيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل تام".

وقدم الخطابي مقترحاً للحكومة الاتحادية بـ"استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".

