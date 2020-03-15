العثور على جثة شخص داخل سيارته شمال المثنى

أفاد مصدر أمني في المثنى، الأحد، بالعثور على جثة شخص داخل سيارته في قضاء النجمي شمال المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأهالي عثروا على جثة شخص داخل مركبته بعدما لاحظوا انحرافها عن الطريق في إحدى مناطق قضاء النجمي شمال المثنى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث بعد استدعائها من قبل الأهالي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث بعد استدعائها من قبل الأهالي".
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