العثور على جثة شخص داخل سيارته شمال المثنى

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الأهالي عثروا على جثة شخص داخل مركبته بعدما لاحظوا انحرافها عن الطريق في إحدى مناطق قضاء النجمي شمال المثنى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث بعد استدعائها من قبل الأهالي".

