بالصور.. اربيل في يومها الثاني من حظر التجوال

رصدت عدسة الخليج 365، صورا لمحافظة اربيل في يومها الثاني من فرض حظر شامل على التجوال كأجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا وبحسب الصور ادناه فأن المحافظة بدت خالية تماما من المارة والعجلات في اشارة الى ان الجميع ملتزم بالتعليمات التي اصدرتها حكومة كردستان. Advertisements

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