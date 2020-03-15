محافظ النجف: خلية الازمة ستجتمع اليوم لفرض حظر جزئي بالمحافظة

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الاحد، ان خلية الازمة ستجتمع اليوم لفرض حظر جزئي بالمحافظة. وقال الياسري في حديث لـ الخليج 365، ان "خلية الأزمة ستعقد اليوم اجتماعا لفرض حظر جزئي في النجف". واضاف ان "البنى التحتية للصحة ليست بالمستوى المطلوب"، مشددا على ضرورة "غلق المنافذ الحدودية البرية لأنها تسرب زوار من إيران".



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