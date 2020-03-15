بالصور.. تظاهرة أمام دائرة ضحايا الارهاب بالديوانية

تظاهر العشرات من ابناء الديوانية، الاحد، أمام دائرة ضحايا الارهاب في المحافظة. وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهري الديوانية نظموا اليوم تظاهرة أمام دائرة ضحايا الارهاب بالمحافظة للمطالبة بحقوق شهداء وضحايا التظاهرات. واضاف ان المتظاهرين هددوا بغلق الدائرة في حال لم يستجب لمطالبهم. Advertisements



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