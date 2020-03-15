قصف معسكر التاجي مجددًا وواشنطن ولندن تحذر مواطنيهما في العراق

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"الخليج 365": بالترافق مع تجدد القصف الصاروخي لمعسكر التاجي في بغداد اليوم والذي يأوي قوات اميركية وبريطانية وبعد المواجهات المسلحة بين الميليشيات العراقية والقوات الاميركية والبريطانية وانتشار فيروس كورونا في البلاد فقد طالبت بريطانيا السبت مواطنيها هناك بمغادرته بينما قلصت السفارة الاميركية خدماتها.. في حين تم الاعلان عن ارتفاع حالات الاصابة والوفاة بكورونا في العراق.

وقالت مصادر امنية عراقية السبت ان معسكر التاجي في ضواحي بغداد الشمالية الذي يأوي قوات للتحالف الدولي ضد داعش بينها اميركية وبريطانيا قد تعرّض لقصف صاروخي جديد في تصعيد للمواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة ووكلاء ايران على الاراضي العراقية.

واشارت الى ان القاعدة تعرّضت لقصف بـ12 صاروخا بعد ثلاثة ايام من قصف مماثل بـ18 صاروخا حملت واشنطن كتائب حزب الله العراقي بالمسؤولية عنه، وقامت قواتها بتنفيذ ضربات جوية واسعة لمقار ومخازن اسلحة الحزب وميليشياته في مناطق مختلفة من العراق.

ادى إطلاق صواريخ على المعسكرالأربعاء الماضي الى قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي هم أميركيان وبريطاني. وفجر الجمعة قصفت طائرات أميركية خمسة مواقع لكتائب حزب الله وميليشيات أخرى في بابل وكربلاء ردا على هجوم على معسكر التاجي.

بريطانيا واميركا تحذران مواطنيهما في العراق

وقد نصحت وزارة الخارجية البريطانية السبت مواطنيها بعدم السفر الى العراق واقليم كردستان خلال اليومين المقبلين، ودعت مواطنيها هناك الى المغادرة بعد تفشي فيروس كورونا والقصف الاميركي لمقار ومخازن اسلحة الحشد الشعبي في خمس مناطق في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها تنصح بعدم السفر الى العراق واقليم كردستان من اليوم وحتى الاثنين المقبل مشيرة الى امكانية تمديدة الفترة. ودعت الرعايا البريطانيين في العراق الى مغادرته، موضحة ان هناك انتشارا مستمرا لفيروس كورونا في بلدان عديدة بما في ذلك العراق.

عمليات اخراج جثث قتلى الحشد في القصف الاميركي

خاطبت الوزارة رعاياها قائلة "قد تواجهون صعوبات في الوصول من وإلى مطارات أربيل والسليمانية الدولية خلال هذه الفترة اذ يخضع الرعايا البريطانيون الذين يصلون إلى مطارات إقليم كردستان العراق لفترة من الحجر الصحي في وقت تم اليوم تنفيذ حظر للتجوال لمدة 24 ساعة في اربيل والسليمانية".

من جهتها ألغت السفارة الأميركية اليوم جميع مواعيد مقابلات التأشيرات ومقابلات خدمات المواطنين الاميركيين في قنصليتها في أربيل عاصمة اقليم كردستان بشكل موقت للفترة بين 15 و19 من الشهر الحالي.

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ودعت المتقدمين الى إعادة جدولة مواعيدهم عبر الإنترنت باستخدام التواريخ المتاحة. واشارت الى انه يمكن لمواطني الولايات المتحدة في إلاقليم الذين يحتاجون خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني [email protected]".

وبينت السفارة بأن مقرها في بغداد لا يزال مغلقًا لخدمة المراجعين، وعلى مواطني الولايات المتحدة في مناطق العراق المختلفة التواصل عبر البريد اللالكتروني [email protected] للحصول على المساعدة الطارئة. عللت السفارة اجراءاتها هذه بسبب "التوترات الإقليمية المتزايدة وضرورة اتباع اجراءات الحيطة والحذر".

10 اصابات جديدة بكورونا في العراق ليرتفع عددها الى 93 حالة

اعلن في بغداد اليوم عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الى 94 اصابة. وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم تابعته ""الخليج 365"" ان مختبراتها اجرت فحص 73 نموذجا لحالات مشتبه باصابتهم، وان النتائج الموجبة (الإصابات) هي 10 حالات موزعة كحالة في النجف توفيت لاحقا، واربع حالات في بغداد، وحالة واحدة في مدينة الطب في بغداد، وحالة واحدة في كربلاء وواحدة في بابل وحالتين في واسط.

وأشارت الى ان "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 93 حالة و24 حالة شفاء و10 حالات مجموع الوفيات بعد تسجيل وفاة واحدة اليوم في محافظة واسط لرجل عائد من ايران".

فحص عراقيين خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا

من جانبها اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإقليم.

واشارت الوزارة الى انه خلال الساعات الـ24 الماضية تم إجراء فحص لـ251 شخصاً بمعدل 174 في أربيل و67 في السليمانية، وكانت النتيجة وجود 9 حالات موجبة أي حاملة للفيروس. واوضحت ان الحالات الجديدة كانت كالآتي: حالة واحدة في مدينة أربيل و8 في السليمانية، كذلك اكتشفت حالة جديدة لرجل يبلغ 48 عاماً من أهالي تويلة في محافظة حلبجة كان عائداً من إيران وخضع للحجر الصحي.

وأكدت الوزارة أن مجموع المصابين بفيروس كورونا في الاقليم ارتفع الى 28 حالة، بينها حالة وفاة واحدة وحالة شفاء واحدة.

وبينت أن مجموع من خضعوا للحجر الصحي وصل إلى 3219 شخصاً في 30 موقعاً مختلفاً، تبقى منهم حالياً 842، بعد خروج 2377 شخصاً إثر انقضاء فترة الحجر.

ودعت الوزارة المواطنين الى التقيد بالتعليمات الطبية والبقاء في منازلهم وعدم الاختلاط بالآخرين والاتصال بالخط الساخن 122 عند الحاجة.