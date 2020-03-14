محافظ بابل يقرر إيقاف الدخول والخروج من المحافظة اعتباراً من يوم غد

قرر محافظ بابل رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة حسن منديل السرياوي، السبت، إيقاف الدخول والخروج من المحافظة اعتباراً من يوم غد الأحد. وقال السرياوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر إيقاف الدخول الى محافظة بابل والخروج منها اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 2020/3/15 والى إشعار آخر تحسباً من إنتشار فيروس كورونا الوبائي".



وأضاف أن "ذلك جاء ضمن مقررات الإجتماع الدوري لخلية الأزمة في المحافظة".



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