إغلاق مداخل ومخارج الديوانية اعتباراً من الغد

وقال محافظ الديوانية ورئيس الخلية زهير الشعلان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حرصاً على صحة وسلامة مواطني الديوانية عقدت خلية الأزمة في المحافظة اجتماعاً طارئاً لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة باجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد تسجيل عدة اصابات في بعض المحافظات المجاورة علماً ان المحافظة خالية تماماً من اي اصابة".وأضاف الشعلان، أن "غلق مداخل ومخارج المحافظة بالإضافة إلى غلق جميع المطاعم مع إبقاء خدمة التوصيل المنزلي من أبرز ما جاء ضمن قرارات الخلية"، ووجه الشعلان جميع الدوائر الحكومية في المحافظة ب"الاستمرار بالدوام الرسمي وفق نظام الـ 50 بالمئة بالنسبة للموظفين".

وتابع، أن "خلية الأزمة دعت جميع المواطنين في محافظة الديوانية الى ملازمة مساكنهم والابتعاد عن التجمعات السكانية الا للحالات الطارئة والضرورية مع الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظاً على الصحة العامة للجميع".