حقيقة ارتباط ياسمين صبري بأحمد ابو هشيمة بالتفاصيل

بعد جدل طويل على مواقع التواصل خلال الفترة الماضية، كُشف اللغز فيما يخص الشائعات المنتشرة حول وجود علاقة حب تجمع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالنجمة ياسمين صبري.

خاتم ألماس بقيمة 200 ألف دولار أبو هشيمة نشر عبر خاصية ستوري بحسابه على "إنستقرام" صورة تجمع يديه بيد فتاة لم يتبين من هي وعلق عليها بعبارة: (حبيبتي)، لكن من خلال البحث داخل حساب "إنستقرام" الخاص بالفنانة ياسمين صبري، تبين أنها هي الفتاة الموجودة في الصورة مع أبو هشيمة، حيث نشرت قبل أيام مقطع فيديو ارتدت فيه المجوهرات ذاتها التي ظهرت بها في الـ "ستوري" الخاصة بأبو هشيمة، حيث ظهرت في الصور وهي ترتدي خاتماً من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصاً لها، أمّا قيمته فتفوق ال ٢٠٠ ألف دولار، وحمل توقيع دار "Diam Jewellery" .





نظارة شمسية أثارت الجدل

Advertisements

شائعات ارتباط أبو هشيمة بياسمين صبري ظهرت بقوة مؤخراً والسبب صورة نشرتها ياسمين كذلك على حسابها في "إنستقرام" وسببت جدلاً كبيراً، بسبب انعكاس صورة شخص ما في النظارة الشمسية التي ارتدتها في الصورة، والشبه الكبير بين هذا الشخص وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ما سبب حالة من الجدل لم تحسم إلا اليوم.