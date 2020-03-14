من السجن.. رونالدينيو يقود رفاقه للتتويج ببطولة

رونالدينيو لايزال في سجن وقائق بمدينة أسونسيون بالباراجواي، بعدما دخل البلد بطريقة غير قانونية، من خلال جواز سفر مزور يحمل جنسية باراجوايانية للاعب البرازيلي.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن "رونالدينيو فاز ببطولة كرة قدم أقيمت داخل السجن، بعدما كانت هناك خلافات بين جميع المسجونين الذين أرادوا النجم البرازيلي في فريقهم".



فريق رونالدينيو حقق الفوز في المباراة النهائية، بـ 11 هدفًا مقابل هدفين، مع إبهار النجم البرازيلي كل الحاضرين، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 6.

بعد سبعة أيام خلف القضبان، تعود رونالدينيو على الأمور داخل السجن، ولايزال ينتظر الحُكم النهائي في قضيته.