2020-03-14 | 12:43
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أحرز رونالدينيو جاوتشو، لاعب برشلونة وميلان وأسطورة البرازيل السابق، بطولة كرة قدم أثناء فترة سجنه في باراجواي.
وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن "رونالدينيو فاز ببطولة كرة قدم أقيمت داخل السجن، بعدما كانت هناك خلافات بين جميع المسجونين الذين أرادوا النجم البرازيلي في فريقهم".
فريق رونالدينيو حقق الفوز في المباراة النهائية، بـ 11 هدفًا مقابل هدفين، مع إبهار النجم البرازيلي كل الحاضرين، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 6.
بعد سبعة أيام خلف القضبان، تعود رونالدينيو على الأمور داخل السجن، ولايزال ينتظر الحُكم النهائي في قضيته.
كانت هذه تفاصيل خبر من السجن.. رونالدينيو يقود رفاقه للتتويج ببطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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