بينها تفشي كورونا.. نائب يدعو للاسراع بتشكيل الحكومة لأربعة اسباب

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الازمات والتحديات المتلاحقة التي يمر بها الشعب العراقي والسلطة متعددة ومتنوعة لكن على رأسها اربع قضايا اساسية اولها هيبة الدولة والازمة الاقتصادية وتفشي مرض كورونا، اضافة الوجود العسكري الاجنبي".

وأوضح العقابي، أن "الوجود العسكري الاجنبي قد يجر البلاد الى شرخ كبير بالملف الامني كونه تواجد غير منضبط ، وآخره استهداف مقرات عسكرية وامنية ومدنية بذريعة استهداف معسكر التاجي".

وأضاف العقابي، أن "هذه القضايا جميعا، يفترض بها ان تكون عنصر ضاغط على الكتل السياسية بغية تكثيف جهودها لحسم الكابينة الحكومية"، مشددا على ان "الحكومة الجديدة يفترض بها ان تكون قوية وقادرة على ادارة هذه الملفات ومواجهة الازمات ولديها القدرة على التعاطي مع المجتمع الدولي والقوى السياسية".