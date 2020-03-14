بينها تفشي كورونا.. نائب يدعو للاسراع بتشكيل الحكومة لأربعة اسباب

أكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، أن اربعة اسباب يجب أن تكون محفزا للقوى السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى أن بين تلك الاسباب تفشي فايروس كورونا في البلاد.
وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الازمات والتحديات المتلاحقة التي يمر بها الشعب العراقي والسلطة متعددة ومتنوعة لكن على رأسها اربع قضايا اساسية اولها هيبة الدولة والازمة الاقتصادية وتفشي مرض كورونا، اضافة الوجود العسكري الاجنبي".
وأضاف العقابي، أن "هذه القضايا جميعا، يفترض بها ان تكون عنصر ضاغط على الكتل السياسية بغية تكثيف جهودها لحسم الكابينة الحكومية"، مشددا على ان "الحكومة الجديدة يفترض بها ان تكون قوية وقادرة على ادارة هذه الملفات ومواجهة الازمات ولديها القدرة على التعاطي مع المجتمع الدولي والقوى السياسية".
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