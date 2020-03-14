الحكيم يدعو لانهاء حالة تصريف الاعمال وتجنب الفراغ الدستوري باستثمار الوقت

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بحثنا خلال استقبالنا صباح اليوم ممثل الامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت مستجدات الوضع السياسي في العراق، بعد استعراض الواقع الاقتصادي والامني والصحي، وجددنا رؤيتنا لرئيس وزراء مستقل يحظى بدعم الكتل السياسية والحراك الشعبي ويكون قادرا على النهوض بمهام المرحلة الانتقالية المتمثلة بالانتخابات المبكرة واستعادة هيبة الدولة، ودعونا الى استثمار الوقت تجنبا لأي فراغ دستوري وانهاء حالة تصريف الاعمال في هذا الوقت الصعب".وأضاف، "امنيا شددنا على احترام سيادة العراق وجددنا ادانتنا لما تعرضت له الاجهزة الامنية ومقراتها والبنى التحتية ودعونا الحكومة العراقية الى اتخاذ اللازم للحد من هذه الحالات، وصحيا قلنا ان فيروس كورونا اثبت حاجة الجميع للجميع فليس من دولة الا وتعيش هذا الهاجس وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر في الدول التي تعيش واقعا صحيا متواضعا".

وتابع، "عن الواقع الاقتصادي للعراق أشرنا الى ان اسعار النفط تمثل تحديا للاقتصاد العراقي وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر ايضا بما يتعلق بالاستشارة والمساعدة، وبينا ان العراق يمتلك كثيرا من الامكانيات ويحتاج الى اعادة ترتيب اولوياته وضبط الانفاق".