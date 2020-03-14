الحكيم يدعو لانهاء حالة تصريف الاعمال وتجنب الفراغ الدستوري باستثمار الوقت

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، على اهمية ان يكون رئيس الوزراء المقبل مستقل ويحظى بدعم الكتل السياسية والحراك الشعبي، داعيا الى استثمار الوقت تجنبا لأي فراغ دستوري وانهاء حالة تصريف الاعمال.
وأضاف، "امنيا شددنا على احترام سيادة العراق وجددنا ادانتنا لما تعرضت له الاجهزة الامنية ومقراتها والبنى التحتية ودعونا الحكومة العراقية الى اتخاذ اللازم للحد من هذه الحالات، وصحيا قلنا ان فيروس كورونا اثبت حاجة الجميع للجميع فليس من دولة الا وتعيش هذا الهاجس وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر في الدول التي تعيش واقعا صحيا متواضعا".
وتابع، "عن الواقع الاقتصادي للعراق أشرنا الى ان اسعار النفط تمثل تحديا للاقتصاد العراقي وطالبنا الامم المتحدة بدور أكبر ايضا بما يتعلق بالاستشارة والمساعدة، وبينا ان العراق يمتلك كثيرا من الامكانيات ويحتاج الى اعادة ترتيب اولوياته وضبط الانفاق".
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