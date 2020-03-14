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رسمياً.. تأجيل مواجهة المانيا وإيطاليا بسبب كورونا

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2020-03-14 | 11:09

رسمياً.. تأجيل مواجهة المانيا وإيطاليا بسبب كورونا

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اعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مواجهة "الاتزوري" امام المانيا والتي كان من المقرر اقامتها نهاية شهر اذار الجاري.
وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقى اتصالاً من قبل سلطات مدينة نورنبيرغ، التي شهدت اصابة اكثر من 100 شخص بفايروس كورونا، وبالتالي قررت إلغاء المواجهة الودية بين المانيا وإيطاليا، التي تم تحديد موعدها في الأيام القليلة الماضية خلف أبواب مغلقة بسبب تطور حالة طوارئ فايروس كورونا، والتي أدت بالفعل إلى استرجاع مبالغ شراء تذاكر للمشترين الإيطاليين".

واكمل الاتحاد "ألغيت المباراتان الدوليتان اللتان كان من المقرر عقدهما في أزوري، بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بإلغاء المباراة المقررة في 27 اذار في ويمبلي. فيما يتعلق بمباراتين وديتين وجميع أنشطة الفريق الوطني في الأشهر القادمة".

وتابع "سيشارك الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء في اجتماع التداول للاتحاد الأوروبي المقرر عقده بالفيديو الذي يروج له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقييم الجدول الزمني الدولي، بدءًا من تقييمات المباريات بدقة في شهر اذار (بالإضافة إلى المباريات الودية) من المقرر إجراء التصفيات في يورو 2020) ثم في بطولة أوروبا".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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