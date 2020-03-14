رسمياً.. تأجيل مواجهة المانيا وإيطاليا بسبب كورونا

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2020-03-14 | 11:09
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اعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مواجهة "الاتزوري" امام المانيا والتي كان من المقرر اقامتها نهاية شهر اذار الجاري.
واكمل الاتحاد "ألغيت المباراتان الدوليتان اللتان كان من المقرر عقدهما في أزوري، بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بإلغاء المباراة المقررة في 27 اذار في ويمبلي. فيما يتعلق بمباراتين وديتين وجميع أنشطة الفريق الوطني في الأشهر القادمة".
وتابع "سيشارك الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء في اجتماع التداول للاتحاد الأوروبي المقرر عقده بالفيديو الذي يروج له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقييم الجدول الزمني الدولي، بدءًا من تقييمات المباريات بدقة في شهر اذار (بالإضافة إلى المباريات الودية) من المقرر إجراء التصفيات في يورو 2020) ثم في بطولة أوروبا".
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