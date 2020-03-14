رسمياً.. تأجيل مواجهة المانيا وإيطاليا بسبب كورونا

وذكر الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقى اتصالاً من قبل سلطات مدينة نورنبيرغ، التي شهدت اصابة اكثر من 100 شخص بفايروس كورونا، وبالتالي قررت إلغاء المواجهة الودية بين المانيا وإيطاليا، التي تم تحديد موعدها في الأيام القليلة الماضية خلف أبواب مغلقة بسبب تطور حالة طوارئ فايروس كورونا، والتي أدت بالفعل إلى استرجاع مبالغ شراء تذاكر للمشترين الإيطاليين".واكمل الاتحاد "ألغيت المباراتان الدوليتان اللتان كان من المقرر عقدهما في أزوري، بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بإلغاء المباراة المقررة في 27 اذار في ويمبلي. فيما يتعلق بمباراتين وديتين وجميع أنشطة الفريق الوطني في الأشهر القادمة".

وتابع "سيشارك الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء في اجتماع التداول للاتحاد الأوروبي المقرر عقده بالفيديو الذي يروج له الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقييم الجدول الزمني الدولي، بدءًا من تقييمات المباريات بدقة في شهر اذار (بالإضافة إلى المباريات الودية) من المقرر إجراء التصفيات في يورو 2020) ثم في بطولة أوروبا".