الداخلية: القبض على متهمين اعترفا باختطاف طفل ومساومة ذويه في بغداد

أعلن إعلام وزارة الداخلية، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهمين اعترفا باختطاف طفل ومساومة ذويه على مبلغ من المالي مقابل إطلاق سراحه في بغداد. وقال إعلام الوزارة، إن "قوة من مكتب الكاظمية في مديرية مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهمين اثنين في جانب الكرخ من بغداد، لقيامهما بخطف طفل حدث ومساومة ذويه على مبلغ من المال مقابل اطلاق سراحه".



وأضاف إعلام الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعد إجراء التحقيق الأصولي معهما اعترفا بجريمتهما، وقد تم عرض أوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (٤٢١ق.ع)".

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