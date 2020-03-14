مقتل مدني بهجوم مسلح شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه مدني ضمن منطقة تل طاسة التابعة لقضاء الطارمية، ما أدى إلى مقتله".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي".

