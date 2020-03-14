العراق: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 83 والوفيات إلى 8

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أسامة مهدي: فيما أعلن العراق اليوم عن تسليمه أذربيجان 112 من أطفال داعش المودعين مع أمهاتهم المحكومات في البلاد.. فقد كشفت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 83 شخصا والمتوفين إلى 8 حالات.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن مجموع الإصابات بفيروس كرونا في البلاد ومن ضمنها في اقليم كردستان الشمالي قد ارتفع إلى 83 حالة وشفاء 24 مصاباً بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في بغداد والنجف.. أضافة إلى وفاة 8 اشخاص وهو مايشكل نسبة (1/10) من الاصابات وهو بحسب المقاييس الاحصائية الطبية يمثل مصدرا للقلق.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" اليوم ان مختبراتها أجرت 11 نموذجاً لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات محافظات البلاد فكانت النتائج الموجبة (الإصابات): 6 موزعة بين حالة في النجف و5 حالات في بغداد.. واكدت التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها.

ومن جانبها، أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن إيقاف رحلاتها إلى الهند لمدة شهر بدءا من اليوم بإستثناء العراقيين الذي يرومون العودة إلى بلادهم وأشارت إلى توقف الرحلات الداخلية بشكل موقت من وإلى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من غد السبت. كما اوقفت رحلاتها المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين المقبل كآخر موعد لعودة العراقيين على الاراضي اللبنانية.. وفي ما يتعلق بالرحلات الخاصة بين العراق والاردن أشارت إلى إيقاف رحلاتها المباشرة من البصرة والسليمانية إلى عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة من بغداد واربيل إلى عمان.

تعقيم لمواجهة كورونا في العراق

اجراءات احترازية صارمة في اقليم كردستان

أما في اقليم كردستان فقد قررت السلطات إيقاف التنقل بخطوط النقل العام بين المدن وداخلها أيضاً حماية سلامة المواطنين اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الاول من الشهر المقبل.

كما تم منع التنقل بين محافظات الإقليم والعراق ابتداءا من غد السبت وحتى الاول من الشهر المقبل وهذا القرار لايشمل منتسبي الوحدات الصحية والبعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والقوات الأمنية والنقل التجاري وشركات النفط و الغاز.

وتقرر ايضا غلق جميع المقاهي والمطاعم وجميع الكافتريات ومحلات الحلاقة وجميع المنتزهات والحدائق الحكومية والأهلية ومعارض بيع السيارات أيام الجمعة وجميع الأماكن غير المرخصة لذبح و بيع اللحوم والدجاج نهائياً في عموم محافظة اربيل بدءا من غد السبت وحتى الاول من الشهر المقبل.

كما تقرر تبليغ مواطني إقليم كردستان المتواجدين في ايران بالعودة إلى الإقليم قبل الاثنين المقبل وبعد هذا التاريخ سيمنعون من الدخول إلى الإقليم حتى الاول من الشهر المقبل.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إلاقليم قد بلغ 20 حالة بينها حالة وفاة وحالة شفاء.

العراق يسلم أذربيجان 112 من أطفال داعش

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وأعلن العراق اليوم عن تسليمه لاذربيجان 112 من اطفال دواعشها من الجنسيّة الآذربيجانيّة كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ، لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" ان هذه العملية تأتي في إطار الجُهُود التي تبذلها السلطات العراقيّة المُختصّة لإنهاء ملفّ الدواعش وعوائلهم.

وأشارت إلى أنه بقدر تعلق الأمر بها فقد كان لديها تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الخارجية الأذرية وسفارتها لدى بغداد بهذا الشأن". وقالت ان عملية ترحيل الاطفال جرت بحُضُور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى العراقي والسفارة الأذريّة في بغداد ودائرة المراسم في الخارجية.

داعشيات سجينات في العراق مع أطفالهن

وأضافت الوزارة أنه بترحيل هذه الدفعة من الأطفال يصل العدد الكلّي للاطفال الذين سلموا إلى بلدان ذويهم إلى 940 طفلاً من مُختلِف الجنسيّات منهم 248 طفلاً أذريّاً.

ودعت جميع الدول ممَّن لديها رعايا أطفال من النسوة المحكومات أو ألاحداث الذين انتهت مُدَّة محكومياتهم إلى التنسيق معها عبر سفارات العراق المُنتشِرة في العالم لغرض تسلّمهم.

وكان العراق قد أعلن في الرابع من الشهر الحالي عن ترحيل 82 طفلا من ابناء عناصر تنظيم داعش إلى بلدهم جمهورية اذربيجان كانوا مع امهاتهم المحكومات بالسجن.

كما رحل العراق بالتنسيق مع السفارة الروسية لدى بغداد في تموز يوليو الماضي بترحيل 33 طفلاً لامهات روسيات متهمات إلى جمهورية روسيا الاتحادية بعد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في ما يخصُّ التأكُّد من رعويتهم وتوفير الضمانات القانونيّة لحماية حُقوقهم.

يشار إلى أنَّ وزارة الخارجيّة العراقية كانت قد شاركت في عدد من عمليّات ترحيل الأطفال من مختلف الجنسيّات ومنها: الروسيّة والطاجيكيّة والأذريّة والألمانيّة والفرنسيّة والجورجيّة والبيلاروسيّة والفنلنديّة والأوكرانيّة والتركيّة.

وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش قد قدرت العام الماضي عدد الأطفال الذين تحتجزهم السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان بنحو 1500 طفل بشبهة انتماء والديهم إلى تنظيم داعش بينهم 185 أجنبيا على الأقل أدينوا بتهم متصلة بالإرهاب.

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