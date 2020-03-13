نفى مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، وجود تنقلات لضباط ومراتب في الوزارة، مؤكداً أن الأنباء بهذ الشأن غير صحيحة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تنقلات لضباط ومراتب في وزارة الداخلية عار عن الصحة".
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً، تفيد بوجود تنقلات لضباط ومراتب في وزارة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الداخلية: ما يتم تداوله من تنقلات لضباط ومراتب عار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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