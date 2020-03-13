مصدر في الداخلية: ما يتم تداوله من تنقلات لضباط ومراتب عار عن الصحة

نفى مصدر في وزارة الداخلية، الجمعة، وجود تنقلات لضباط ومراتب في الوزارة، مؤكداً أن الأنباء بهذ الشأن غير صحيحة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كل ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تنقلات لضباط ومراتب في وزارة الداخلية عار عن الصحة".

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً، تفيد بوجود تنقلات لضباط ومراتب في وزارة الداخلية.