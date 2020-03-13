النقل البحري: خط نقل الاشخاص بين العراق وايران متوقف منذ ٧ اشهر

أكدت الشركة العامة للنقل البحري، الجمعة، أن خط نقل الاشخاص بين العراق وايران متوقف منذ ٧ اشهر، مشيرة الى أنه لا صحة لاستمراره.

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خط نقل الاشخاص بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية مغلق منذ ٢٠١٩/٧/٣٠ وذلك لاسباب فنية".

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وأضافت أن "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام باستمرار عمل الخط الملاحي بين العراق وايران هي معلومات عارية عن الصحة"، مبينة ان "نظام عمل الشركة مرتبط مع دائرة جوازات البصرة والكمارك وهيئة المنافذ الحدودية؛ وهي المخولة قانونياً بدخول المسافرين ومغادرتهم، وهي في ذات الوقت تؤكد توقف الخط الملاحي منذ اكثر من سبعة اشهر".

وتابعت انها "ستتخذ الاجراءات القانونية كافة للرد على كل من يحاول تشويه الحقائق ويبث اخباراً كاذبة دون مراعاة الوضع الراهن".