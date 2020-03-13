ماكينزي: واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب هجوم الامس

أكد قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة، أن الولايات المتحدة وضعت ردعا ملائما ضد ايران، فيما أشار الى أنه ليس لديه معلومة عن مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني في هجوم امس بالعراق، أكد أن بلاده تشاورت مع بغداد في أعقاب الهجوم،
وأضاف الجنرال ماكنزي أن واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، قائلا إن "غاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا، ووضعنا ردعا ملائما ضد ايران وتنسق مع العراقيين باستمرار.
وصرح بأن واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلهم أيام قبل تجهيزها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن حاملتا طائرات ستواصلان العمل في المنطقة.
وأكد قائد القيادة المركزية أن واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب الهجوم، و"كانوا يعلمون أن الرد آت"، في إشارة إلى السلطات العراقية.
وأوضح في السياق أن العراق يدرك قيمة القوات الأمريكية في التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها، فيما أشار الى أنه ليس لديه معلومة عن مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني في هجوم امس بالعراق.
وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار، ردا على استهداف القوات الاميركية في معسكر التاجي الاربعاء الماضي بعشرة صورايخ، ما تسبب بمقتل امريكيين اثنين وبريطاني.
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