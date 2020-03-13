ماكينزي: واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب هجوم الامس

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي عقده في الولايات المتحدة، إنه يعتقد أن الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية مثل الهجوم الصاروخي على معسكر التاجي شمال بغداد، مشيرا الى ضرب هيكل قرب مطار كربلاء، مشيرا إلى وجود أهداف أخرى تخص "كتائب حزب الله" لم تقصف تحليا بضبط النفس.وأضاف الجنرال ماكنزي أن واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، قائلا إن "غاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا، ووضعنا ردعا ملائما ضد ايران وتنسق مع العراقيين باستمرار.

وصرح بأن واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق، وأنه تفصلهم أيام قبل تجهيزها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن حاملتا طائرات ستواصلان العمل في المنطقة.

وأكد قائد القيادة المركزية أن واشنطن تشاورت مع بغداد في أعقاب الهجوم، و"كانوا يعلمون أن الرد آت"، في إشارة إلى السلطات العراقية.



وأوضح في السياق أن العراق يدرك قيمة القوات الأمريكية في التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستتمكن من المحافظة على وجودها، فيما أشار الى أنه ليس لديه معلومة عن مقتل جنرال في الحرس الثوري الإيراني في هجوم امس بالعراق.