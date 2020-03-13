حركة ارادة تطالب بموقف حكومي صارم تجاه الانتهاكات المتكررة لسيادة العراق

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستنكر القصف الغاشم الذي طال معسكرات القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي والمنشآت المدنية لمطار كربلاء الدولي والذي راح ضحيته عدد من الشهداء، اضافة لسقوط عدد من الجرحى من المدنيين ومن منتسبي الاجهزة الامنية".وطالابت الحركة، بـ "موقف حكومي صارم تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية"، داعية، جميع القوى السياسية والشعبية الى "التوحد بوجه كل المحاولات التي تستهدف سيادة العراق وامنه وحرمة ابناءه".

وتعرض الليلة الماضية مطار كربلاء (قيد الانشاء) الى قصف اميركي اضافة الى عدد من مقار الحشد الشعبي في المحافظة وصلاح الدين والانبار، ردا على استهداف القوات الاميركية في معسكر التاجي الاربعاء الماضي بعشرة صورايخ، ما تسبب بمقتل امريكيين اثنين وبريطاني.