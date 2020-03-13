خلية الازمة توجه بمنع التنقل بين المحافظات وايفاد الموظفين

وجهت خلية الازمة المشكلة لمواجة فايروس كورنا، بمنع التنقل بين المحافظات وايفاد الموظفين، واعادة فتح المطاعم للتوصيل المنزلي فقط، فيما اكدت على منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب. وفي أدناه نسخة من وثيقة خلية الأزمة:

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