برشلونة يوقف كل نشاطه حتى إشعار آخر بسبب كورونا

رياضة 2020-03-13 | 12:33 المصدر: 749 مشاهدة أعلن فريق برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، تجميد نشاطه حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وقال نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر"، "نظرا لوضع الرعاية الصحية، ووفقا لتوصيات الطاقم الطبي بالنادي، قام الفريق الأول بتعليق جميع أنشطته حتى إشعار آخر".

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