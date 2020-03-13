وزير الخارجية يوجه باستدعاء السفيرين الامريكي والبريطاني لدى بغداد

وجّه وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الجمعة، بأستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد، على خلفية القصف الامريكي الذي استهدف أمس مقارا عسكرية عراقية.
وأوضح أن الوزير وجّه بأستدعاء سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا لدى بغداد.
وكشف عضو في مجلس النواب العراقي، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن البدء بجمع تواقيع لاعضاء المجلس تطالب بعقد جلسة طارئة واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه "الخروقات الامريكية لسيادة العراق".
ونفذت طائرات امريكية ليلة امس، ضربات جوية في مناطق بالعراق ضد مقار تابعة للحشد الشعبي والجيش والشرطة العراقية تسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف الأربعاء قاعدة عسكرية في التاجي شمالي بغداد أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.
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