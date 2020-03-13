تسجيل هزة ارضية بقوة 4.7 في محافظة ميسان

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 4.7 على مقياس ريختر في محافظة ميسان .
وقالت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن مراصدنا سجلت حدوث هزة ارضية اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي تبعد 70 كم شمال شرق علي الغربي في محافظة ميسان.
وأوضح أن الهزة بلغت قوتها 4.7 على مقياس ريختر وقد شعر بها المواطنين شعورا خفيفا ولم تردنا انباء عن حصول اضرار، داعية الاهالي لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة.
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