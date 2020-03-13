إيقاف صلاة الجمعة بجامع باريس الكبير حتى إشعار آخر

الخليج 365/ باريس/علي ناجي
وقال حافظ في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "في ظل الأزمة الصحية الخطيرة التي تشهد بلادنا منذ ظهور الفيروس التاجي (Covid-19) تقودنا إلى تحمل مسؤولياتنا واتخاذ تدابير ضرورية لحماية مخلصين لأماكن العبادة لدينا"، مشددا على ان " يشارك المؤمنون المسلمون بنشاط، في سلوكهم ، بإبطاء انتشار الوباء".
واوضح انه "وفقاً لقرارات وزارة التضامن والصحة ووفقاً للنصيحة الدينية التي يقدمها أئمتنا، لن يتم اقامة صلاة الجمعة في جامع باريس الكبير، وذلك حتى إشعار آخر"، مشيراً الى ان "يواصل المسجد الحرام في باريس الترحيب بالمؤمنين في الصلوات الخمس ولكنه يحثهم على أدائهم في جلسات خاصة"
واضاف "بالنسبة لأماكن العبادة التي تحتوي على أقل من 1000 مصلي ، فمن المستحسن أن تظل مفتوحة ، ما لم تقدم السلطات الصحية خلاف ذلك".
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