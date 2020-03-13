التجارة: لا مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة

نفت وزارة التجارة، الجمعة، صدور بيانا مشتركا مع وزارة المالية بشأن دخول مواد مفردات البطاقة التموينية والسلع والبضائع، فيما اشارت الى انه لا مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة.
واضافت، انها "تعمل على مدار الساعة في مراقبة البضائع والمواد الغذائية التي تدخل الى العراق وهناك لجنة تفحص هذه المواد، لضمان ان تاتي من مصادر امينة بعيدة عن فيروس كورونا".
وأشارت الى، أن "جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق المحلية ولا توجد اي حالة نقص قد تنذر بمخاطر او مخاوف من عدم وجود بعض المواد، ونطمئن ابناء شعبنا بعدم وجود مخاوف من عدم دخول البصائع المستوردة من مصادر امينة وهناك فحوصات وتدقيق لبيان سلامة المواد الغذائية".
ودعت الوزارة وسائل الاعلام، الى"اخذ الحيطة والحذر واخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، خاصة وان هناك بعض النفوس الضعيفة التي تستغل الازمات لترويج اشاعات كاذبة بهدف ارباك الوضع العام".
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