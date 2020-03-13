10 فوائد غير متوقعة لـ العواصف الترابية.. تعزيز المناعة أبرزها

تعد العواصف الرملية أكبر الظواهر الطبيعية التي تعنى في إنتاج ونقل المصادر الطبيعية، حيث تتكون بفعل الرياح عالية السرعة التي تحمل بطريقها الغبار المعدني والملوثات البيئية عبر القارات، ومنها يمكن معرفة "ما هي العواصف الرملية" حيث تشير إلى جزيئات الرمال الدقيقة أو الأتربة الرملية التي تلتقطها قوى الرياح القوية ويحدث هذا الحدث عندما تتجاوز قوى الرياح مستوى عتبة معين، حيث تعمل الرياح على حمل جزيئات الأرض الدقيقة، ونتيجة لذلك تتشكل العواصف الرملية بشكل رئيس نتيجة لتآكل التربة جراء العواصف المتولدة بفعل الرياح في الأراضي الجافة مثل المناطق القاحلة أو شبه القاحلة بشكل عام.

اليكم أبرز 10 فوائد للعواصف الرملية:

1- الحد من الغازات السامة

إن هذه الرياح المحملة بالأتربة والغبار تفيد أجواء المدن الصناعية حيث تزيل عنها أطنان العوادم والغازات السامة من أجوائها وتدفع بها بعيدا فهي تعمل على تجديد الهواء

2- تصبح سمادا طبيعيا للأرض

يقول خبراء الزراعة أن تلك الرياح المحملة بالأتربة غالبا ما تتبعها أمطار غزيرة ما يحولها إلي سمادا طبيعيا للأراضي الزراعية لتفيد الشجر والنبات خاصة في المناطق الصحراوية.

3- تحسن مناعة الأطفال

ربما يبدو الأمر غريبا ولكن أوصى علماء بريطانيين الوالدين بضرورة تعريض الأطفال للغبار لتعزيز مناعة أجسامهم ضد الأزمة الصدرية أو أمراض الربو حسب صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.

4- مقاومة البكتيريا الضارة

تعمل الأتربة الموجودة في المنزل والتي تأتي نتيجة العواصف الرملية، علي إثارة حساسية الجسم وبالتالي تسهم في زيادة قدرة على مقاومة البكتيريا الضارة.

5- مصدر أساسي لتغذية البحار والمحيطات

يعتبر الغبار المنتقل إلى أسطح البحار والمحيطات مصدرا أساسيا لإمداد البحار والمحيطات بالعناصر المهمة كالحديد والفسفور والسيلكون والمنجنيز والنحاس والزنك، وتلك العناصر تلعب دورًا مهمًا في تغذية وتكاثر الكائنات الدقيقة النباتية البحرية والتي تتغذي عليها الأسماك بشكل مستمر.

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6- منع الإشعاع الضار.

7-قتل الميكروبات في الهواء.

8-يمنع تبخر الماء في النبات أي عملية النتح.

9- يقلل من درجة الحرارة.

10- له دور في عمليه تلقيح النباتات.

وفي النهاية رغم فوائد الغبار ينصح العلماء بعدم التعرض للعواصف الرملية بشكل مباشر عن عمد، حيث يفضل ممارسة الحياة بشكل طبيعي ولا داعٍ للقلق من شبح الأتربة فإنها مجرد ظاهرة طبيعية لها عيوبها ومميزاتها.